Hells Angels-boegbeeld Sonny Barger (83) overleden: “Als je dit bericht leest, dan weet je dat ik er niet meer ben”

Eén van de belangrijkste boegbeelden van de Amerikaanse Hells Angels, Sonny Barger, is op 83-jarige leeftijd overleden. In een verklaring die op zijn Facebookpagina werd gepubliceerd, schrijft Barger zelf dat hij vredig is gestorven na een korte strijd tegen kanker. “Als je dit bericht leest, dan weet je dat ik er niet meer ben.”

Barger is vooral bekend als de oprichter van de Hells Angels Motorcycle Club in Oakland in 1957, een van de eerste takken van de motorclub. Barger zou een grote rol hebben gespeeld bij het samenvoegen van de verschillende takken tot één grote motorclub, die zich zou verspreiden over heel de Verenigde Staten. Barger werd het boegbeeld van de club, en bleef dat decennialang.

De Hells Angels staan bekend om hun lange geschiedenis van geweld en misdaad, en dat ontkende Barger ook niet. Hij schreef meerdere boeken waarin hij vertelt over de criminaliteit binnen de club. Zelf heeft hij meerdere malen vastgezeten voor vergrijpen met onder meer drugs en wapens. In 1988 is hij veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf voor het samenzweren om vijf leden van een rivaliserende club om te leggen en hun clubhuis op te blazen.