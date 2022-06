President Biden wil “uitzondering” op filibuster om abortusrecht in VS te beschermen

De Amerikaanse president Joe Biden wil een “uitzondering” op de filibuster, om een federale wet die het recht op abortus moet beschermen door het Congres te krijgen. Dat heeft hij donderdag gezegd in de marge van de NAVO-top in Madrid.

Filibusteren is tijdens de debatten redevoeringen eindeloos te rekken om de behandeling van een wetsvoorstel minstens te vertragen of zelfs te blokkeren. Om er een eind aan te maken moet een meerderheid van 60 op de 100 senatoren moet instemmen. Daardoor kan de partij die in de minderheid is bepaalde wetgeving tegenhouden.

Biden pleitte donderdag voor een “uitzondering” zodat abortuswetgeving met een simpele meerderheid zou kunnen worden goedgekeurd. Momenteel ligt de verhouding tussen Democraten en Republikeinen in de Senaat op 50-50, vicepresident Kamala Harris heeft daardoor een doorslaggevende stem.