Zeven arrestaties na grote cokevangst in Wijnegem

De Antwerpse federale gerechtelijke politie heeft donderdagochtend zeven verdachten opgepakt in het kader van het onderzoek naar een grote cokevangst die in maart werd gedaan in Wijnegem. Dat meldt het Antwerpse parket. Het gaat om zes mannen tussen 20 en 42 jaar en een vrouw van 24.

De vangst gebeurde op 16 maart, nadat de lokale politiezone Minos op de hoogte was gebracht van mogelijk verdachte praktijken in een loods aan de Merksemsebaan in Wijnegem. Ter plaatse zag de politie drie mensen de vlucht nemen in een wagen. In de loods werden pakketten cocaïne gevonden, zowel in het gebouw zelf als in een Nederlandse bestelwagen. In totaal ging het om maar liefst 1,7 ton coke, goed voor een straatwaarde van 45,9 miljoen euro.

De federale politie nam het dossier over en kon enkele verdachten identificeren. Donderdagochtend vielen de speurders binnen op verschillende adressen in Antwerpen en de Antwerpse districten Deurne en Merksem. Zeven personen werden van hun vrijheid beroofd en zullen voor de onderzoeksrechter worden geleid.