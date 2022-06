Boris Johnson wil dat NAVO-landen tegen 2030 2,5 procent van bbp uitgeven aan defensie

De Britse premier Boris Johnson heeft zijn bondgenoten binnen de NAVO opgeroepen om hun defensie-uitgaven op te trekken tot 2,5 procent van het bbp tegen 2030. Dat is 0,5 procentpunt meer dan het niveau dat de NAVO-landen tegen 2024 willen bereiken, zoals was afgesproken na de top van 2014.

Volgens Johnson is de extra inspanning nodig, aangezien het doel van 2 procent “uit een ander tijdperk” stamt, van voor de Russische oorlog in Oekraïne, zo zei hij op een persconferentie na de NAVO-top in Madrid.

Op de “historische top” raakten de staatshoofden en regeringsleiders het eens over een nieuwe veiligheidsdoctrine, dat meer defensie-uitgaven nodig heeft om de NAVO aan te passen aan een gevaarlijkere wereld, zei hij. “Het logisch gevolg van deze investeringen dat we voorstellen, is om de defensie-uitgaven op te trekken tot 2,5 procent van het bbp”, aldus de Britse premier.