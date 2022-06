Goed nieuws voor spaarboekjes: eerste bank verhoogt rente (lichtjes) boven nul

Spaarboekjes brengen al jaren amper op, en wie de inflatie in rekening hield, zag zelfs koopkracht verdwijnen. In het aflopende lagerenteklimaat waarin geld lenen zeer goedkoop was, was dat de keerzijde voor de spaarder. Maar nu de ECB in actie aan het schieten is door de torenhoge inflatie (met waarschijnlijk een eerste renteverhoging op 21 juli), is een en ander aan het veranderen.

Zo kondigde Belfius donderdag aan dat ze vanaf 1 september geen negatieve rente meer aanrekent voor gelden van ondernemingen en rechtspersonen. KBC had al een gelijkaardige maatregel genomen voor ondernemingen en rechtspersonen. ING België kondigde dan weer aan vanaf 1 september te stoppen met de nulrente of zelfs negatieve rente op delen van het spaargeld van zakelijke klanten en particulieren met hoge spaartegoeden.

Nichespeler NIBC Direct gaat een stapje verder. De renteverhoging geldt niet voor het klassieke spaarboekje, maar wel voor de getrouwheidsrekening. Zo’n type rekening beloont de spaarder die z’n geld lang laat staan. Concreet blijft de basisrente gelijk op 0,05 procent, maar gaat de getrouwheidspremie van 0,10 naar 0,15 procent. De getrouwheidspremie geldt voor spaargeld dat 12 maanden blijft staan. Het hogere tarief zal gelden voor nieuwe periodes van de getrouwheidspremie.