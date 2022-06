Schilderes van beroemde portretten met grote ogen is gestorven

De Amerikaanse kunstenares Margaret Keane, die beroemd werd door haar portretten met grote en droevige ogen, is op 94-jarige leeftijd overleden. Haar leven is door Hollywood verfilmd in ‘Big Eyes’.

Hoewel Keane, geboren in Nashville in 1927, de bekende portretten met overdreven grote ogen schilderde, beweerde haar man Walter Keane lange tijd dat hij de maker was. Hij bracht de werken op de markt, waar ze uiterst succesvol waren. Het kunstschandaal werd pas bekend nadat het paar was gescheiden.

In 2015 vertelde regisseur Tim Burton het verhaal in de film ‘Big Eyes’, met Amy Adams en Christoph Waltz in de hoofdrollen.