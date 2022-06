Meisje van 17 komt met fiets onder vrachtwagen terecht: slachtoffer zwaargewond

Een meisje van 17 jaar is donderdagnamiddag ernstig gewond geraakt bij een ongeval vlak bij haar huis in Sint-Huibrechts-Lille. Op de Lillerheidestraat zou ze met haar fiets zijn overgestoken en daarbij onder een vrachtwagen zijn beland. Een verkeersdeskundige onderzoekt de omstandigheden.

Urgentieartsen hebben het meisje met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Ze zou er erg aan toe zijn. In de buurt wordt verslagen gereageerd op het vreselijke ongeval bij het begin van de zomervakantie. Het meisje woont in de buurt.

De Lillerheidestraat is de drukke verbindingsweg van aan de rotonde met steakrestaurant Rodeo tot in Sint-Huibrechts-Lille. Op de plaats waar het ongeval gebeurde liggen vrijliggende fietspaden. “Een verkeersdeskundige gaat na hoe het ongeval kon gebeuren”, zegt persmagistraat Bruno Coppin. “Uit de eerste analyses blijkt alvast dat de vrachtwagenchauffeur niet onder invloed was, niet van alcohol en ook niet van drugs.”

(gvb/maw)