Thorsten Theys, COO bij KV Oostende, is tegenwoordig ook directeur in Frankrijk: “Een ploeg als PSG is geen uitdaging, Nancy wel”

Thorsten Theys (42) hakt zichzelf tegenwoordig in tweeën en probeert zijn tijd te verdelen tussen KV Oostende en de Franse zusterclub Nancy. Bij de eerste was hij al chief operating officer (COO), bij Nancy is hij sinds enkele weken algemeen directeur. “De titel is anders, maar de functie is hetzelfde. En ik blijf ook dezelfde. Onderaan uitnodigingen staat ook bij Nancy gewoon Thorsten, hoor.”