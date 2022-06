Man (45) doodgestoken in appartement in Antwerpen, politie pakt verdachte (42) ter plaatse op

De feiten speelden zich donderdag af in een appartementsgebouw in de Twee Netenstraat in de wijk Dam. In het appartement wonen een vrouw met haar nieuwe vriend, en haar kinderen. In de late namiddag kwam de ex van de vrouw, een 45-jarige man uit Ekeren, langs om zijn zoon te zien. Er ontstond ruzie, en daarbij stak de nieuwe vriend de veertiger twee keer, in de borststreek en in de rug. Volgens getuigen is het slachtoffer naar buiten gelopen, en is hij op straat aan zijn verwondingen overleden.

De politie kon ter plaatse een 42-jarige verdachte arresteren. “Het onderzoek naar het wapen en het motief zijn momenteel nog volop lopend”, zegt politiewoordvoerder Willem Migom.

Het labo en de onderzoeksrechter zijn ter plaatse voor verder onderzoek. Hoewel aanvankelijk gedacht werd dat de feiten zich binnen afgespeeld hebben, moet ook dat nog volledig uitgeklaard worden door het onderzoek. Getuigen van de feiten krijgen bijstand van slachtofferzorg.

© bfm

© bfm

© nelo