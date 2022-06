Elektrische step mag vanaf 1 juli niet meer op de stoep

Ze werden ooit in de markt gezet als alternatief voor de auto. Zeker in steden. Maar intussen rijden er zoveel elektrische steps rond, dat ze vaak een gevaar vormen voor andere weggebruikers. Daarom worden ze vanaf 1 juli strenger gereglementeerd. Dit is wat je moet weten wanneer je er morgen de baan mee op wil.

Vanaf 1 juli moeten bestuurders van een gemotoriseerd voortbewegingstoestel, zoals een elektrisch step wordt genoemd in de Wegcode, minstens 16 jaar zijn. Maar die minimumleeftijd geldt niet in woonerven, op voorbehouden wegen, in voetgangerszones wanneer verkeerstekens het voorschrijven en in speelstraten. En ook niet op de zeedijk. De leeftijdsgrens is ook niet van toepassing voor elektrische rolstoelen, die onder dezelfde wetgeving vallen.

Het is verboden om personen te vervoeren op een gewone elektrische step. “Omdat ze dan niet meer stabiel en dus gevaarlijk zijn”, klinkt het.

En ze mogen ook niet meer op het trottoir rijden. Tot nu toe werden ze er nog getolereerd mits stapvoets gebruik, maar die regel wordt niet goed genoeg nageleefd, klinkt het op het kabinet van federaal mobiliteitsminister Georges Gilkinet. “Een volledig verbod is dan eenvoudiger. In voetgangerszones zal een bord aangeven of e-steps er – stapvoets – toegelaten zijn.”

Het dragen van een fietshelm is niet verplicht, maar wordt sterk aanbevolen. Een helm is wel verplicht op e-step met een zadel.

Rijden onder invloed van alcohol is volledig verboden. Ook steppen met een smartphone in je handen is strafbaar (174 euro plus een administratieve toeslag van 8,84 euro).

E-steps zomaar willekeurig achterlaten op de openbare weg is hinderlijk en gevaarlijk. Ook dat wordt voortaan strafbaar. Voor e-steps zijn er specifieke parkeerzones en zones met parkeerverbod, beide aangeduid met verkeersborden. Op plekken zonder specifieke signalisatie blijft parkeren op het trottoir wel nog toegelaten, op voorwaarde dat je step de doorgang niet belemmert voor andere weggebruikers.

Welke boetes riskeer je?

Volgens de politie wordt er nu al streng gecontroleerd op e-steps. Midden juni werden in Brussel nog vijf bestuurders betrapt op rijden onder invloed.

Wanneer je 1 juli met een step of dergelijke op het voetpad rijdt, wanneer je met twee op een step rijdt of wanneer iemand jonger dan 16 een e-step gebruikt, riskeer je een boete van 58 euro. Voor het foutparkeren van een elektrische step kan die boete oplopen tot 116 euro. Plus administratiekosten.