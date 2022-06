Turkse president Erdogan wil “concrete stappen” in strijd tegen terrorisme na NAVO-top

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft opgeroepen tot concrete stappen in de strijd tegen het terrorisme, nadat Turkije de weg heeft vrijgemaakt voor Zweden en Finland om toe te treden tot de NAVO. “De strijd tegen terrorisme mag niet op papier blijven”, zei Erdogan donderdag aan het einde van de NAVO-top in de Spaanse hoofdstad Madrid.

De Turkse president verwees onder meer naar de Koerdische Arbeidspartij PKK, de Syrisch-Koerdische militie YPG en de Gülenbeweging, die Turkije verantwoordelijk houdt voor de couppoging van 2015. Om de geloofwaardigheid van de NAVO te behouden, moeten “duidelijke en consequente” stappen worden ondernomen, aldus Erdogan.

Het memorandum dat dinsdag werd ondertekend door Finland, Zweden en Turkije, met inbegrip van wapenexport en de strijd tegen terrorisme, is voor Erdogan bewijs dat de Turkse bezorgdheid serieus wordt genomen. Hij zei ook dat Zweden al heeft beloofd om 70 “terroristen” uit te leveren, maar daarover is nog geen bevestiging van Stockholm.

Dinsdagavond heeft Turkije zijn blokkade opgeheven tegen de toetreding van Finland en Zweden tot de NAVO. Turkije hield aanvankelijk de start van de toetredingsprocedure tegen, omdat Ankara bezorgdheden had rond terrorisme. Erdogan voerde onder meer aan dat Zweden en Finland de verboden Koerdische Arbeiderspartij (PKK) zouden steunen, die ook door de VS en de EU is gebrandmerkt als een terroristische organisatie.

De Turkse president riep ook op tot de “intensivering” van de inspanningen om tot een staakt-het-vuren te komen in Oekraïne. Hij verdedigde ook het “evenwichtige beleid” dat Turkije hanteert in de relaties met Rusland. “Wij importeren meer dan 40 procent van ons gas uit Rusland, wij bouwen samen met Rusland een kerncentrale. Dit alles is voor ons van groot belang”, klonk het.