Nieuwe uitleenbeurt op til: Tibo Persyn (Inter) dicht bij FC Eindhoven

Tibo Persyn (20) is klaar om zijn geluk in Nederland te gaan beproeven. De rechterflankspeler staat dicht bij een uitleenbeurt aan tweedeklasser FC Eindhoven.

Inter verhuurde hem vorig seizoen al aan Club Brugge en Westerlo, maar bij die clubs kwam hij te weinig aan spelen toe. Derde keer goeie keer, hoopt Persyn nu. Inter, waar hij nog tot 2024 onder contract ligt, gaat ook opnieuw akkoord met een aankoopoptie. Persyn was vandaag al in Eindhoven, het is nu wachten op de handtekening.