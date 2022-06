Een padelclub in Brugge heeft slecht nieuws gekregen van de rechter in kort geding: ’s avonds en op zondag mag niet meer gepadeld worden na een klacht van buurtbewoners die het lawaai beu zijn. Het is de eerste keer dat buurtbewoners gelijk krijgen in zo’n zaak. De vrees voor een precedent zit er dan ook dik in. “Ik ben wel wat bang, ja.”