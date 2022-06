Zoveel duurder is eten en drinken op de festivalweide geworden

Er is al veel gezegd over de hoge prijzen voor eten en drinken op de festivals, maar hoe zit dat nu echt op Rock Werchter?

Het is natuurlijk een feit dat het festival z’n prijzen sinds de vorige editie, in 2019, heeft verhoogd. Toen kostte een bonnetje in voorverkoop 2,75 euro en ter plaatse 3,25 euro, nu is dat respectievelijk 3 en 3,5 euro. Een stijging met 0,25 euro, dus. Als verklaring zegt organisator Live Nation: “Kijk naar jouw winkelkar, die is in al die tijd ook gevoelig duurder geworden.”

Aan het aantal bonnen dat je betaalt, is weinig gemorreld. Pakweg frieten met een sausje kosten nog steeds twee bonnen en zijn dus een halve euro opgeslagen, bij frieten met stoofvlees – vier bonnen ­– is een euro bijgekomen. Dat neemt niet weg dat een passage op de weide prijzig is: 7 euro voor een pizzapunt of een portie kaas, 14 euro voor een kebab, een hap Thais, een pasta of een Chickenburger Deluxe.(bpr)