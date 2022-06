Europese consumentenorganisaties klagen “misbruik” van persoonsgegevens door Google aan

De klachten gaan over de procedure bij het aanmaken van een account bij Google. De richtlijnen daarbij zijn volgens de consumentenorganisaties “onduidelijk, onvolledig en misleidend”. “Er is maar één eenvoudige stap nodig om Google toe te laten alles wat je doet te monitoren en er munt uit te slaan. Als je privacyvriendelijke instellingen wil, dan moet je navigeren door een langer proces en met een mengeling van onduidelijke en misleidende opties”, klinkt het. Een en ander gaat volgens de organisaties in tegen de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (GDPR).

Er zijn klachten ingediend in Frankrijk, Griekenland, Noorwegen, Slovenië en Tsjechië. Daarnaast hebben consumentenorganisaties in Denemarken, Nederland en Zweden hun privacywaakhond een brief gestuurd, terwijl de Duitse organisatie VZBV een waarschuwing heeft gestuurd naar Google, zegt de BEUC. “De bescherming van de privacy zou de standaardoptie en de gemakkelijkste keuze moeten zijn voor de consumenten”, vindt die.

De Europese koepel wijst er nog op dat consumenten soms verplicht zijn om een Google-account aan te maken, zoals wanneer ze een smartphone kopen die werkt op het Android-systeem (“ongeveer zeven op de tien toestellen wereldwijd”) en ze applicaties willen opladen via de Google Play Store.

Google zelf blijft erbij dat de opties die de consumenten te zien krijgen wanneer ze een account aanmaken “duidelijk voorgesteld worden en eenvoudig te begrijpen” zijn.