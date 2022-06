Bosbranden bedreigen Peruaanse trekpleister Machu Picchu

Er woedt een felle bosbrand nabij de Peruaanse ruïnestad Machu Picchu. Al 40 hectare bos is vernield. Dat melden de lokale hulpdiensten donderdag.

De bosbrand brak dinsdag uit en bedreigt donderdag ook de toeristische trekpleister Machu Picchu. Lokale hulpverleners, brandweerluit en medewerkers van het ministerie van Cultuur proberen de brand onder controle te krijgen. Er vielen nog geen slachtoffers. Er zouden wel archeologische plaatsen van Machu Picchu beschadigd zijn door de brand.

De Incastad Machu Picchu is één van de belangrijkste toeristische trekpleisters in Latijns-Amerika en maakt sinds 1983 deel uit van het Unesco-Werelderfgoed. De stad werd in de vijftiende eeuw gebouwd door de Inca’s en bestaat uit ongeveer 200 gebouwen. Dagelijks bezoeken tot 3.000 toeristen de ruïnes.