De tweeling is niet identiek, hun rapport wel: Julie en Emiel behalen precies evenveel op rapport

Een identieke tweeling zijn Julie en Emiel DeSmet uit Deinze niet, maar hun punten zijn wel identiek. Tot op de komma: ze haalden allebei 81,2 procent. “Het was mama die het ontdekte toen we thuiskwamen met ons rapport. We zitten allebei in het eerste middelbaar in de richting Latijn, maar in een andere klas. Toen we thuis onze rapporten toonden, zei mama: Kijk eens! Speciaal wel, dat gebeurt niet altijd. In het lager haalde mijn broer betere punten dan ik.”

Julie heeft voor dezelfde punten nu ook meer moeten studeren dan haar broer, zegt ze. “Niet dat ik dat erg vind, hoor.”

© carlo coppejans

(sir)