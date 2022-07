Komt Mandel United in handen van Duitse groep, met steun van broers Mpenza?

Het ziet er nu toch naar uit dat Mandel United kan gered worden. De Franse groep Strive zou de aandelen verkopen aan een Duitse groep. De nieuwe eigenaars zouden nog minstens één seizoen in Izegem blijven en in zee gaan met de broers Emile en Mbo Mpenza.

Helemaal rond is het nog niet, maar er is een akkoord in de maak tussen enerzijds de Franse groep Strive en de Belgische minderheidsaandeelhouders, en anderzijds een niet nader genoemde Duitse investeringsgroep. Als de Duitsers eerstdaags financiële garanties kunnen geven, moet de deal begin volgende week kunnen afgerond worden. De Duitsers waren ook al bezig met Moeskroen alvorens die club failliet ging. Ze zijn nu bereid met Mandel United te starten in het amateurvoetbal en zo op korte termijn door te groeien naar de profs en de Challenger Pro League. Het zou de bedoeling zijn om dan wel naar Moeskroen te verhuizen.

Er is in elk geval een link met de grensclub die recent op de fles ging, want de broers Emile en Mbo Mpenza zijn nauw bij het project betrokken. Het zou de bedoeling zijn dat de 45-jarige Mbo Mpenza sportief directeur bij de club zou worden en zijn 43-jarige (en in Knokke wonende) broer Emile T2. Beiden vervulden die rol vorig jaar ook zes maanden bij Moeskroen, met Enzo Scifo als T1. Uitgerekend na een oefenmatch tegen Mandel werden ze ontslagen en vervangen door Jose Jeunechamps, die het wel goed deed.

Wie blijft, wie vertrekt?

Emile Mpenza probeert al langer een trainerscarrière uit te bouwen. Eerst was hij al spitsentrainer bij de beloften van Antwerp. Hij is ingeschreven voor de UEFA A-cursus en wil als T2 werken. Het is niet duidelijk of de huidige CEO Roland Louf zou blijven, maar hij kent Moeskroen en de broers Mpenza wel goed. Louf schoof eerder al de huidige T2 Jordi Lemiengre naar voor als kandidaat hoofdtrainer. Voorzitter Paul Seynaeve regelt mee de overname maar zou nadien wel willen vertrekken bij Mandel. (kv)