“De daders wisten goed hoe kwetsbaar dit meisje was”: zaak over aanranding 14-jarige mogelijk naar assisen, en dat heeft gevolgen

Twee jongemannen dreigen naar het assisenhof verwezen te worden na de aanranding van een 14-jarig meisje op de Westerbegraafplaats in Gent. De correctionele rechtbank verklaarde zich donderdag onbevoegd omdat het – in tegenstelling tot eerdere bevindingen – wél een rechtstreeks verband ziet tussen de zedenfeiten en de zelfdoding van het meisje enkele dagen later. Als ze worden doorverwezen, heeft dat grote gevolgen voor de zaak.