Hoe de Britten Hongkong verkwanselden: 25 jaar na overdracht aan China blijft van “één natie, twee systemen” nog weinig overeind

Exact vijfentwintig jaar geleden werd de Union Jack in Hongkong gestreken in het bijzijn van prins Charles. De Chinese rode vlag werd gehesen. In Peking werd gejubeld dat een eeuw van “imperialistische vernedering” voorbij was. Het akkoord over de machtsoverdracht voorzag dat Hongkong vijftig jaar lang een speciale status zou krijgen met vrijheden die het Chinese vaste land niet kent. De democraten in Hongkong waarschuwden Londen toen dat ze achterbleven met een lege doos. Ze hebben al na 25 jaar over de hele lijn gelijk gekregen.