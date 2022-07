Club Brugge wil winkelen bij Ajax: jonge linksback in beeld bij blauw-zwart

Club Brugge heeft nog een jonge linksback op het oog. Het toont interesse in Anass Salah-Eddine (20) van Ajax. De Marokkaanse Nederlander kwam vooral voor Jong Ajax uit, in tweede klasse. Eén keer speelde hij met de hoofdmacht.

Wat het middenveld betreft: Vinicius Souza, die een target was, kiest na KV Mechelen nu voor een avontuur in een ander land. Hij zal snel de knoop doorhakken. Casper Nielsen blijft wel een optie, als hij uit de impasse bij Union raakt. De Guineeër Ibrahima Fofana mag weg bij Club en is op proef bij het Zweedse IFK Värnamo.(thst, dvd)