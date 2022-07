Corona maakt ons contactloos (met onze bankkaart)

Het is zeker: de coronacrisis heeft een blijvende impact op het betaalgedrag van de Belgen. Sinds de pandemie betalen we volgens het digital payment barometeronderzoek van de VUB veel minder cash én gebruiken we het allerliefst een contactloze kaart.

- 84% van de Belgen geeft de voorkeur aan digitale betalingen, dat is met kaart of smartphone.

- In 2022 betaalde 74% van de Belgen ten minste één keer met een contactloze kaart in een fysieke winkel, tegenover 47% vóór de coronacrisis.

- 4 op 10 Belgen betaalde minstens één keer mobiel in een fysieke winkel, dat is via QR-code of met wearable.

- 90% van de Belgen doet online betalingen en gebruikt daarvoor meestal zijn debetkaart.

- Vanaf 1 juli zullen consumenten in België in alle winkels en voor vrije beroepen digitaal kunnen betalen.

- Vooral de leeftijdsgroepen 35-44 jaar en 55-64 jaar betalen contactloos.

- 71% van de personen die nog niet contactloos betalen, overweegt dit in de toekomst te gaan doen.

- Nog maar 59% geeft in de enquête aan cash te hebben betaald in de afgelopen week.

- Belgen hebben nu gemiddeld 55 euro op zak, tegenover 61 euro vóór de coronacrisis.

- 6% van de Belgen heeft nooit contant geld bij zich.

- 1 op 10 Belgen verliet al een winkel waar hij niet digitaal kon betalen.