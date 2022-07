Graafmachine, boomchirurg en 20.000 vrachtwagens op weg naar tuinen in Zwijndrecht: “Na 26 jaar moeten we van nul beginnen”

Het zal jouw tuin maar zijn. 3M moet vandaag zijn plannen op tafel leggen over hoe het de bodem in Zwijndrecht wil saneren. In een eerste fase zal bij 950 gezinnen de graafmachine op bezoek komen. Dat het een gigantische operatie wordt, staat vast. Wij vroegen aan specialisten welke obstakels het chemiebedrijf uit de weg moet zien te ruimen. De woonwijk mag minstens 20.000 vrachtwagens verwachten.