PS en Open VLD clashen over pensioen: “Ofwel is ze klungelig ofwel extreem vilein”

Een sortie van staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open VLD) over de nakende mini-pensioenhervorming jaagt PS de gordijnen in. Net op het moment dat de federale topministers zich over het dossier gingen buigen, liet De Bleeker optekenen dat er zonder deftige hervorming minder Europees geld zou binnenstromen. “Totaal verkeerd”, briesen ze bij PS. “Ofwel is de staatssecretaris klungelig ofwel extreem vilein.”