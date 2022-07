Gents bedrijf wordt huisdrukker van Rolls-Royce: “We waren eigenlijk concurrenten”

Drukkerij Graphius, van de Gentse familie Geers, blijft uitbreiden. Na vestigingen in Gent, Brussel, Oostende, Duffel en Parijs, zet het nu ook voet aan grond over het Kanaal. In Londen hebben ze er Park overgenomen, de enige industriële drukkerij van de Britse hoofdstad. Zo wordt het Gentse bedrijf huisdrukker van onder meer Christie’s, Tate en Rolls-Royce. “Het was Christie’s die ons bij elkaar bracht, want eigenlijk waren we concurrenten.”