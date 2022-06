Ruim 8.500 Ethiopiërs uit Tigray al maanden illegaal opgesloten in kampen, volgens mensenrechtencommissie

Meer dan 8.500 Ethiopiërs uit Tigray, een regio die in conflict is met de federale regering, worden al maanden vastgehouden in twee kampen “zonder wettelijke basis en op een willekeurige manier”. Dat meldt de Ethiopische mensenrechtencommissie (EHRC). De commissie eist hun onmiddellijke vrijlating.

Volgens de EHRC, een openbare instelling die onafhankelijk werkt, worden de mannen, vrouwen en kinderen sinds december vastgehouden in twee kampen in Semara, de hoofdstad van de regio Afar, die naast Tigray ligt. Mannen en vrouwen worden niet in dezelfde kampen vastgehouden, dus familieleden werden van elkaar gescheiden.

Illegale arrestaties

“Deze individuen maakten het onderwerp uit van willekeurige en illegale arrestaties op basis van hun etnische afkomst en moeten dus meteen vrijgelaten worden”, aldus Daniel Bekele, het hoofd van de commissie, in een persbericht.

De commissie spreekt voor het eerst expliciet van kampen waarin mensen uit Tigray worden opgesloten. Eerder uitte ze wel al kritiek op het feit dat mensen uit Tigray op basis van hun afkomst vervolgd en opgesloten worden.

De arrestaties vonden plaats aan de grens met Tigray, “op initiatief van de veiligheidsverantwoordelijken van de Afar-regio en in samenwerking met lokale burgerverantwoordelijken”.

“Deze situatie heeft geen enkele wettelijke basis en zij die in de kampen leven worden onderworpen aan talrijke mensenrechtenschendingen”, aldus Bekele. Zo is de medische en humanitaire hulp in de kampen erg beperkt, waardoor al verschillende mensen gestorven zijn aan ziektes.

Strijd sinds 2020

Er woedt sinds 2020 een hevige strijd tussen troepen trouw aan de regering en de rebellen in het noorden van het land, nadat premier Abiy Ahmed een offensief startte tegen het Tigray People’s Liberation Front, dat de regering in Addis Abeba niet erkent. Het conflict breidde zich in 2021 uit naar de naburige regio’s Amhara en Afar, nadat het TPLF de controle over Tigray zo goed als volledig heroverd had.