Zeven gewonden door onweer op Frans festival Eurockéennes de Belfort: Stromae en Nick Cave geannuleerd

Door de hevige wind en regen is rond 16.30 uur, net nadat het festival de deuren opende, een tent ingestort voor de ingang van het festivalterrein. Daarbij raakten zeven mensen gewond, een van hen werd naar het ziekenhuis overgebracht, aldus de prefect van het Territoire de Belfort, Raphaël Sodini, die ter plaatse kwam.

Het onweer veroorzaakte ook aanzienlijke schade op het festivalterrein en op de camping.

“Ons eerste doel is om de veiligheid van de festivalgangers, de medewerkers en de vrijwilligers te verzekeren”, zegt organisator Matthieu Pigasse. Het is de bedoeling dat het festival wordt voortgezet, “maar het is vrijdag niet mogelijk om de site te openen vanwege de schade”. De tickets voor donderdag en vrijdag worden terugbetaald.

Donderdag stonden onder meer de Belg Stromae en het Franse DJ-duo Bob Sinclar en Pedro Winter op de affiche, vrijdag zouden onder meer Nick Cave & The Bad Seeds en Diplo optreden.

In ons land is donderdag Rock Werchter van start gegaan. Ook hier regende het hard, maar gelukkig zonder schade op het festivalterrein.