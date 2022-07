Akkoord tussen inheemse groepen en overheid in Ecuador: “Droom van nationale verzoening”

Vertegenwoordigers van de regering en de inheemse groepen kwamen via de bemiddeling van de Ecuadoraanse bisschoppenconferentie tot een akkoord, dat ze donderdag ondertekenden.

De conservatieve regering van president Guillermo Lasso heeft beloofd om de benzineprijs te verlagen, meststoffen te subsidiëren, goedkope leningen aan te bieden voor kleine boeren, de subsidies te verhogen voor arme families en schulden tot 3.000 euro per schuldenaar kwijt te schelden. De inheemse bevolking heeft van haar kant beloofd om de wegblokkades op te heffen en terug te keren naar hun dorpen.

Het akkoord voorziet ook in het opzetten van een onderhandelingscomité en het opheffen van de noodtoestand in het land. En in de intrekking enerzijds en herziening anderzijds van twee decreten, het eerste over de uitbreiding van de olie-exploitatie in het Amazonegebied en het tweede over de mijnbouw.

“We kunnen niet toelaten dat geweld de bovenhand krijgt in Ecuador en dat onze onenigheden nog groter worden. Vandaag is niet het einde, maar de eerste dag van deze grootse droom van nationale verzoening”, aldus minister van beleidsbeheer Francisco Jiménez.

6 doden

De inheemse groepen voerden 18 dagen lang protest tegen de hoge prijzen voor benzine en meststoffen. Ze blokkeerden in eerste instantie snelwegen overal in het land en trokken daarna naar de hoofdstad Quito, waar er geregeld gewelddadige confrontaties waren tussen manifestanten en de politie. Volgens mensenrechtenorganisaties kwamen zes mensen om het leven en raakten tot 600 anderen gewond. Ook werden 155 mensen opgepakt tijdens de protesten.