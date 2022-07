“Hij betastte twee mannen. Alweer”: Chris Pincher neemt ontslag uit partijtop Tories nadat hij “veel te veel dronk”

Conservatief Brits parlementslid Chris Pincher heeft ontslag genomen uit de partijtop van de Tories. In een brief aan premier Boris Johnson verklaarde hij dat hij “gisteravond veel te veel dronk” en “zichzelf en anderen in verlegenheid bracht”. Over de beschuldigingen van wat hij gedaan had, zweeg hij: hij zou twee mannelijke medewerkers betast hebben in een pub. Het is niet de eerste keer dat hij van grensoverschrijdend gedrag wordt beticht en ontslag neemt.

‘Deputy chief whip’ van de Tories Chris Pincher was woensdagavond met collega’s iets gaan drinken in de Carlton Club in Piccadilly, Londen. Daar betastte hij twee mannen, stafleden, volgens conservatieve parlementsleden die ook aanwezig waren, zo onthulde de Britse tabloid The Sun donderdagavond. Meerdere parlementsleden die getuige waren stuurden berichten naar ‘chief whip’ of fractieleider van de Tories Chris Heaton-Harris om een vergadering te eisen.

Pincher hield de eer aan zichzelf. Hij schreef een brief aan premier en leider van de Conservatieve partij Boris Johnson, die donderdagavond in Britse media te lezen was. “Gisteravond dronk ik veel te veel. Ik heb mezelf en andere mensen in verlegenheid gebracht, wat het laatste is wat ik wil doen, en daarvoor verontschuldig ik me bij jou en bij de betrokkenen”, aldus Pincher. “Ik denk dat het juiste om te doen in deze omstandigheden is dat ik ontslag neem als deputy chief whip (adjunct-fractieleider, red.). Ik ben het verontschuldigd aan jou en de mensen die ik van streek heb gemaakt, om dit te doen.” Hij verzekerde dat hij zijn volledige steun zou blijven verlenen vanop de achterste banken van het parlement. “Het is de eer van mijn leven geweest om in de regering te dienen.”

Pincher noch de regering reageerden op de beschuldigingen. Hij zou niet uit de partij gezet worden.

Tweede keer

Het is al de tweede keer dat Pincher ontslag neemt uit een “whip”-functie na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. In 2017 deed hij dat al nadat the Mail on Sunday hem beschuldigde van ongewenste intimiteiten tegenover Alex Story, een conservatieve activist en voormalige olympische roeier. Een intern onderzoek van de Conservatieve partij besloot dat hij de gedragscode niet overtrad. Hij mocht toen ook bij de partij blijven.

Toch roept het bij meerdere partijgenoten vragen op over de keuzes van Boris Johnson voor hoge posities in de partij. Dit is de zoveelste in een reeks van recente beschuldigingen over seksueel wangedrag in de partij. Voor een collega die betrapt werd op het bekijken van porno in het parlement werd een vervroegde verkiezing gehouden. Volgens sommige Tories zou hetzelfde nu moeten gebeuren voor Pincher, want “dit is veel erger”.