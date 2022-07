Bloedsporen aangetroffen in huis in Peru waar Natacha (28) dag voor haar verdwijning feestvierde

De Peruaanse autoriteiten hebben donderdag laten weten dat er bloedsporen zijn gevonden in een huis in Cabanaconde in Peru, waar Natacha de Crombrugghe een dag voor haar verdwijning een feestje had bijgewoond. Dat meldt het dagblad La Republica. Het is echter niet duidelijk of het bloed effectief van de 28-jarige Linkebeekse is die al sinds 24 januari vermist wordt.