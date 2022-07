Genk/Maasmechelen/Houthalen-Helchteren

Hij was rond de eeuwwisseling profvoetballer bij KRC Genk en dwong in het voorbije seizoen bijna de promotie af als coach van Esperanza Pelt, maar momenteel zit Davide D. (40) in de gevangenis op verdenking van het verhandelen van tonnen cocaïne.