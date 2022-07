Musk mag internetdienst aanbieden aan schepen en vliegtuigen

Starlink is onderdeel van het ruimtevaartbedrijf SpaceX van de Amerikaanse multimiljardair Elon Musk en brengt satellieten in een baan rond de aarde om internet aan te bieden in afgelegen gebieden.

Momenteel zweven er al duizenden Starlink-satellieten in de ruimte. Starlink zou wereldwijd al zowat 500.000 abonnees hebben. Zij krijgen signalen uit de ruimte via kleine schotels die kunnen worden gemonteerd op hun huizen of bedrijven. De dienst is ook beschikbaar in België en kost hier 99 euro per maand. Volgens SpaceX zou het gebruik van de internetdienst door vrachtwagens, boten en vliegtuigen op eenzelfde manier werken, maar zouden wel extra sensoren moeten worden bevestigd.

De FCC zei dat het verzoeken had gekregen van andere partijen om de nieuwe SpaceX-dienst te weigeren of uit te stellen. Die kwamen onder meer van Viasat, Dish Network en RS Access. Viasat maakte bezwaar tegen Starlink omdat de grote hoeveelheid satellieten die om de aarde worden gebracht het risico op botsingen in de ruimte vergroot. Dish en RS Access zijn verwikkeld in een geschil met SpaceX over het gebruik van de frequenties.