Nederlandse gynaecoloog verwekte zeker drie kinderen bij patiëntes

Een Nederlandse gynaecoloog die actief was in de provincie Brabant heeft met zijn eigen sperma minstens drie donorkinderen verwekt bij vrouwen die hij tussen 1988 en 1992 behandelde. Dat schrijft de Volkskrant.

De arts, Henk Ruis, was verbonden aan vruchtbaarheidskliniek Nij Geertgen. Die brengt zijn naam nu naar buiten en roept twijfelende ouders en donorkinderen op zich te melden. De gynaecoloog was ook actief in het voormalige Liduinaziekenhuis in Boxtel en het Sint-Joseph Ziekenhuis in Veghel. Er zijn vooralsnog geen signalen dat in die ziekenhuizen ook misstanden plaatsvonden.

Ruis is de vijfde Nederlandse vrouwenarts van wie openbaar gemaakt is dat hij eigen zaad gebruikte bij vruchtbaarheidsbehandelingen. De lijst zal vermoedelijk nog groeien.

Gisteren/donderdag raakte in ons land ook al bekend dat een West-Vlaamse fertiliteitsarts mogelijk vrouwen bevruchtte met zijn eigen sperma.