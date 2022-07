Populair café in Nice moet deuren sluiten na vondst rottend lichaam in de muren

In een café in de Franse stad Nice is een niet-geïdentificeerd lichaam van een man teruggevonden dat verstopt was in de muren. Er liep een onderzoek met betrekking tot de “ontvoering en sekwestratie gevolgd door de dood” van een man waarna het lichaam in een bar nabij de Promenades des Anglais gevonden werd. De cafébaas, die toegegeven heeft achter de moord te zitten, is aangehouden. Dat meldt Le Figaro vrijdag.

De cafébaas van l’Atrium zou volgens een politiebron hebben toegegeven dat hij een geschil had met een andere man, hem gedood had en hem vervolgens in een betonnen plaats had laten verdwijnen. De brandweer werd toen gebeld en vond het lichaam van de man in de verse betonplaat. Het lichaam kon eruit gehaald worden maar werd nog niet geïdentificeerd.

Het was de getuigenis van een familielid van de vermiste man die de politie op het spoor zette van de cafébaas. In september was er al een onderzoek gestart nadat de man verdween. Er zouden in het café echter recentelijk bloedsporen zijn gevonden waarna er een huiszoeking volgde.

Het café werd donderdag gesloten, met een politiezegel op de voordeur met meer uitleg over de reden van de sluiting.