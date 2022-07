UZ Leuven ontdekt twee nieuwe subtypes van darmkanker

UZ Leuven heeft twee nieuwe subtypes van darmkanker ontdekt. Dat heeft het ziekenhuis vrijdag meegedeeld in een persbericht. Tot hiertoe werd de diagnose darmkanker zonder veel onderscheid in subtypes gegeven: het onderzoek, onder co-leiding van UZ Leuven, heeft aangetoond dat er wel variatie is. De studie verschijnt vrijdag in het wetenschappelijk tijdschrift Nature Genetics.

Tot nu toe gebruiken onderzoekers wereldwijd een model waarin ze vier types darmkanker onderscheiden. Het onderzoek van UZ Leuven heeft twee nieuwe subtypes ontdekt om darmkanker te kunnen onderverdelen: de helft van de darmtumoren hadden zoals verwacht darmslijmvliescellen, maar de andere helft vertonen gewijzigde slijmvliescellen die eerder lijken op maagslijmvliescellen.

De onderzoekers vermoeden dat een ontsteking de oorzaak is van de wijziging van de slijmvliescellen in de tweede groep. Patiënten met een tumor uit de tweede groep hebben een minder goede prognose: de darmkanker vertoont een heel eigen groeipatroon en heel andere mutaties dan die in de eerste groep.

“Dit is informatie die 30 jaar inzichten in darmkanker op losse schroeven zet”, zegt professor Sabine Tejpar, darmkankeronderzoeker bij UZ Leuven en KU Leuven. “Over een jaar gaat de diagnose voor het stellen van darmkanker er radicaal anders uitzien.”

Hoop voor behandeling

De ontdekking geeft hoop voor de behandeling van darmkankerpatiënten. In tegenstelling tot bijvoorbeeld huid- of borstkanker is er bijna geen immunotherapie die goede resultaten geeft bij darmkanker. Bij amper 10 procent van de darmkankerpatiënten is immuuntherapie mogelijk, meer bepaald bij kankers die de eigenschap MSI (microsatelliet instabiel) hebben. De onderzoekers constateerden dat alle MSI-darmkankers in de tweede recent ontdekte subgroep zitten. Nieuw onderzoek moet nu uitwijzen of ook de andere 40 procent darmtumoren uit de tweede subgroep gevoelig zijn voor immuuntherapie.

Het onderzoek gebeurde bij meer dan 60 patiëntenstalen van het National Cancer Centre Singapore, het Singapore General Hospital, Samsung Cancer Centre Korea en UZ Leuven.