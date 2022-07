Griekenland wijst kritiek over “pushbacks” van migranten van de hand

Griekenland ontkent dat het systematisch migranten terugdrijft naar Turkije, na een aantal berichten in de media daarover. Dat heeft de Griekse minister van Koopvaardij en Eilandenbeleid Yannis Plakiotakis gezegd aan plaatselijke media. “Alle klachten worden onderzocht, maar tot dusver is er geen enkele op nationaal of Europees niveau bevestigd”, klinkt het.

Plakiotakis zei begin deze week dat de Griekse kustwacht dit jaar verhinderd heeft dat ongeveer 15.000 migranten de oversteek van de Turkse kust naar de Griekse eilanden hebben gemaakt. Verschillende mensenrechtenorganisaties beschuldigen Athene er echter van migranten systematisch terug te drijven naar Turkije. Ook duiken er steeds meer berichten in de media op over die zogenaamde “pushbacks”.

Athene beweert dat het zijn eigen nationale grens, en dus ook de buitengrens van de Europese Unie, beschermt. De regering uit dan ook kritiek op buurland Turkije. Het land had zich in 2016 ertoe verplicht om smokkelactiviteiten aan de Turkse grens te stoppen en mensen terug te nemen van wie de asielaanvraag in Griekenland was afgewezen. Turkije heeft echter sinds 2020 geen migranten meer uit Griekenland teruggenomen, onder het mom van de coronapandemie. Volgens de Griekse regering is ook het aantal illegale binnenkomsten vanuit Turkije de laatste tijd weer toegenomen.

