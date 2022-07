Moeke Leen krijgt verrassing van haar leven bij afscheid als pleeg- en onthaalhouder van 159 kinderen, onder wie bekend gezicht

Slechts weinigen in Sinaai (Sint-Niklaas) kennen Marleen Van Raemdonck, maar iedereen in het dorp weet wel wie Moeke Leen is. Het “boegbeeld” ontfermde zich jarenlang over kinderen in een moeilijke situatie en kreeg donderdagavond eindelijk het afscheid dat ze verdiende. Zelfs Vooruit-voorzitter Conner Rousseau kent haar nu, want hij kwam Moeke Leen verrassen op haar afscheidsfeest.

Dochter Vanessa had haar mama onder het mom van een ‘bloemschikavond’ naar de Sinaaise parochiezaal gelokt. Daar werd ze opgewacht door een fanfare en door enkele tientallen buren, vrienden en sympathisanten van Pleegzorg Vlaanderen. “Ik ken Moeke Leen nu al meer dan 25 jaar. We zijn hier samen in de regio een tak van Pleegzorg Vlaanderen opgestart. Moeke Leen is een echt boegbeeld”, zegt Helmut De Graeve die als begeleider van Pleegzorg Vlaanderen jarenlang met de Sinaaise samenwerkte.

Ontelbaar veel telefoons

De vrouw nam in de loop der jaren zo’n 159 kinderen onder haar vleugels. “Ik ben ooit begonnen als onthaalmoeder”, aldus een geëmotioneerde Leen. Zij en haar echtgenoot Hugo (die in 2016 overleed) kregen twee kinderen: Vanessa en Bart.

“We wilden graag nog een derde kind, maar die wens werd door de ziekte van mijn man niet meer vervuld. Zo zijn we in contact gekomen met pleegzorg en hebben we doorheen de jaren ook zorg gedragen voor tal van geplaatste kinderen, kinderen die in een crisissituatie verkeerden of kinderen die we rechtstreeks van de materniteit zijn gaan ophalen om ze tijdelijk op te vangen. Ontelbaar zijn de telefoons die we kregen van allerlei instanties met de vraag of er in ons gezin nog een plaatsje vrij was”, zegt Leen.

Kanker

Vijf jaar geleden kreeg Leen te horen dat ze – kort nadat haar echtgenoot overleden was – zelf kanker had. “Een heel zwaar verdict, maar het was nog veel lastiger voor mij om te horen dat mijn pleegkinderen niet meer bij mij konden blijven.” Een hele reeks operaties en behandelingen later kreeg Leen dan toch het afscheidsfeest dat ze verdiende.

“Op zo’n momenten besef je pas welke mensen impact kunnen hebben op iemands leven”, aldus Conner Rousseau tijdens het afscheid. “En ik weet waarover ik spreek, want iedereen weet intussen ook wel dat ik als vrijwilliger heel wat kampen voor pleegzorgkinderen heb begeleid. Daarom wou ik hier ook zijn. Omdat ik weet hoe belangrijk deze mensen zijn. Daarom willen we met Vooruit ook een beter statuut voor pleegouders. Onder meer door te ijveren voor ouderschapsverlof. Ook voor hen.”