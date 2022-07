Medewerkster die getuigde over bestorming Capitool heeft “psychische problemen”, zegt Trump

Cassidy Hutchinson, de voormalige medewerkster van het Witte Huis die eerder deze week getuigde voor de onderzoekscommissie rond de bestorming van het Capitool, is “gek” en leeft in een “fantasiewereld”. Dat heeft ex-president Donald Trump donderdag gezegd in een interview op de extreemrechtse televisiezender Newsmax.

“Dat dat meisje zomaar verhalen uitvindt... Ze heeft ernstige problemen, laat ik het zo zeggen, psychologische problemen”, zei Trump.

De 26-jarige Hutchinson zorgde dinsdag voor opschudding met haar onthullende getuigenis voor de onderzoekscommissie van het Huis van Afgevaardigden. Volgens haar was Trump op 6 januari 2021 wel degelijk op de hoogte van mogelijk geweld en wist hij dat de demonstranten gewapend waren. Ook verklaarde ze dat Trump zelf naar het Capitool wilde rijden.

Haar getuigenis was volgens haar gebaseerd op zaken die ze zelf gezien had in het Witte Huis en op gesprekken die ze had gehoord. Trump en de Republikeinen beschuldigen haar ervan enkel informatie uit tweede hand te hebben. Trump zei ook Hutchinson, die werkte voor zijn stafchef Mark Meadows, amper te kennen.

