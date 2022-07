Sportief gaat het hem allemaal voor de wind en zonder grote tegenslagen of zware inzinkingen wint Tadej Pogacar dit jaar wellicht zijn derde gele trui in de Tour. Maar privé gaat hij niet zonder zorgen door het leven. De ontvoering van zijn nichtje Julija (10) weegt veel zwaarder op hem dan iedereen denkt. Het meisje is wellicht meegenomen door haar mama en verblijft in een sekte.