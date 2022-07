Medewerkers van Trump bedreigden Cassidy Hutchinson om niet te getuigen: “Hij weet dat je het juiste zal doen”

Het bericht in kwestie is intussen al de tweede waarschuwing die ze kreeg om geen deel te nemen aan de hoorzitting over de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. “Een persoon liet me weten dat je morgen zal spreken. Hij wil dat ik je laat weten dat hij aan je denkt. Hij weet dat je loyaal bent en dat je het juiste zal doen als je naar binnen gaat voor je verklaring”, klonk het in dat bericht. Volgens de bronnen zou het gaan om een reactie van een medewerker van Meadows.

Buiten het feit dat het zou gaan om een medewerker van Meadow, is de exacte identiteit van de persoon die het bericht stuurde is niet gekend. Dat kan volgens The Guardian zijn omdat die persoon nog ondervraagd zal worden. Zowel de woordvoerder van Meadows als die van Hutchinson weigerde commentaar te geven.

Ook de voormalige president Donald Trump haalde al uit naar zijn voormalige medewerkster. Volgens haar was Trump op 6 januari 2021 wel degelijk op de hoogte van mogelijk geweld en wist hij dat de demonstranten gewapend waren. Maar hij noemde haar eerder al “gek” en zei dat ze in een fantasiewereld leeft.

LEES OOK. De enige uit zijn kleine kring die durfde te getuigen: wie is Cassidy Hutchinson, de vrouw die Trump een uppercut gaf?