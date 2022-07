Aantal coronabesmettingen in werkende bevolking verdubbeld

Het rapport bespreekt de periode van 14 tot en met 27 juni. Aan de hand van gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano, gekoppeld aan data van de sociale zekerheid en uit de contacttracing, kunnen verschillende sectoren met elkaar vergeleken worden. De cijfers worden bekeken aan de hand van de veertiendaagse incidentie, dus het aantal besmettingen per 100.000 mensen.

De nieuwe incidentie in de werkende bevolking ligt op 476, waar die in de voorbije periode (31 mei tot 13 juni) nog 239 bedroeg. Dat is dus een verdubbeling. In de algemene bevolking is de incidentie van 291 naar 355 gestegen. De incidentie bij de werkenden blijft ook ruim 30 procent boven die in de algemene bevolking hangen.

De stijging is op te merken in diverse sectoren. De zorgsector, luchtvaart en publiek transport steken erboven uit. Om de stijging te temperen, raadt Godderis aan om in kleine ruimtes en op plekken waar veel mensen samenkomen, mondmaskers te blijven dragen. “Om elkaar een zorgeloze zomer te geven.”

