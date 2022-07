Betfirst vervangt hoofdsponsor Ghelamco op nieuwe shirts van Antwerp: “Eén van grootste deals uit clubgeschiedenis”

“Royal Antwerp Football Club gaat vanaf dit seizoen in zee met betFIRST. Het stamnummer 1 van het online sportwedden wordt als shirtsponsor één van de belangrijkste partners van Rood-Wit”, klinkt het op de webstek van de Great Old. “Deze vijfjarige overeenkomst geeft de club de mogelijkheid om verder door te groeien als Belgische topclub op zowel sportief als maatschappelijk vlak.”

Dat wil uiteraard niet zeggen dat Ghelamco van Paul Gheysens niet meer blijft sponsoren. “Het bedrijf van voorzitter Paul Gheysens blijft onlosmakelijk verbonden met de club en zal mee verder bouwen aan de ontwikkeling van The Great Old.”

“Nieuwe mijlpaal”

“We zijn enorm trots dat we met betFIRST één van de grootste sponsordeals uit de geschiedenis van de club hebben kunnen realiseren”, licht Chief Operations Officer Dirk Van Oekelen de samenwerking toe. “Samen met de familie Gheysens en Ghelamco zal betFIRST de ontwikkeling van Royal Antwerp FC verderzetten om zo onze ambities waar te maken. Dit is een nieuwe mijlpaal in de snelle ontwikkeling van Stamnummer 1. We zijn enthousiast om onze Rood-Witte community kennis te laten maken met de verschillende aspecten van dit unieke partnership.”, aldus Dirk Van Oekelen, Chief Operations Officer van RAFC.”

Antwerp First

Op de foto hieronder poseert Van Oekelen met een shirt van sponor Betfirst. Op het shirt dat algemeen manager Sven Jaecques toont, staat er te lezen: ‘Antwerp First’. Zo zal de vernieuwde communitywerking van Antwerp heten.

“Eén van de belangrijkste aspecten van deze samenwerking is de uitbouw van de communitywerking van de Ploeg van ’t Stad, en dat onder de nieuwe naam ‘Antwerp First’. RAFC streeft naar inclusie van alle supporters en liefhebbers van de sport”, staat er te lezen op de rood-witte webstek. “Een aanzienlijk deel van de sponsorinkomsten zal dan ook worden ingezet om onze Rood-Witte community verder te ontwikkelen. Verschillende maatschappelijke projecten zijn opgebouwd rond de pijlers diversiteit, vitaliteit, duurzaamheid, mobiliteit & opleiding. De naam Antwerp First zal komende seizoenen onder andere te zien zijn op de wedstrijdshirts om zo het project de nodige visibiliteit te geven.”

Nieuwe shirts

Naast de bekendmaking van de nieuwe sponsordeal stelde de Great Old ook de nieuwe shirts voor aan de fans.

Eind vorig jaar raakte bekend dat kledingpartner Jako zou ingeruild worden voor Nike. Maar de affaire Overmars gooide roet in het eten. De overeenkomst met Jako werd daarna verlengd.