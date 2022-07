17 miljoen min-vijfjarigen kunnen in VS nu een coronaprik krijgen, ook in ons land wordt die optie onderzocht

In de Verenigde Staten wordt de vaccinatiecampagne voor kinderen tussen de zes maanden en de 5 jaar jong volop uitgerold. Het Europees Geneesmiddelenbureau en de Hoge Gezondheidsraad in ons land onderzoeken intussen of dat ook voor onze peuters en kleuters nuttig kan zijn. “Als die vaccins veilig blijken, is het absoluut niet slecht dat we ze ook hier goedkeuren”, zegt Van Gucht. “Maar niet om dezelfde redenen als in de VS.”