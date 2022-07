Britse waaghals haalt nieuwe stunt uit en hangt zonder beveiling aan hoogste kraan van Dubai op 390 meter hoogte

De Britse waaghals Adam Lockwood (21) heeft een nieuwe stunt uitgehaald. Hij is met één hand aan een metalen bouwkraan gaan hangen bovenop een wolkenkrabber in Dubai, op 390 meter hoogte. Zijn stunt deelde hij in een video met de wereld.

Levensgevaarlijk. Anders kan de nieuwste stunt van Adam Lockwood (21) uit Manchester niet genoemd worden. De Britse waaghals deed zich voor als een werkman en geraakte zo het Il Primo-appartementsgebouw Il Primo in Dubai, vlak naast de Burj Khalifa, ’s ochtends binnen. Omdat iemand hem daar verbood de lift te gebruiken, moest hij met de trappen 77 verdiepingen omhoog. Twee uur deed hij daarover.

Lockwood verliet het gebouw rond 5.45 uur, een kwartier voor de werkmannen er zouden arriveren, via een bouwkraan en ging aan een metalen balk hangen, op een hoogte van 390 meter. De beelden van hoe hij aan de kraan hangt, die hij via YouTube deelde, zijn hallucinant. Zeker als je weet dat hij geen enkele bescherming aan had.

Surreëel

De Brit noemt zijn ervaring in The guardian “surreëel” en “bijna vredig”. “Toen ik de beelden een eerste keer bekeek, vond ik dat ik het meest waanzinnige ooit gedaan had. Het is iets waarvan ik weet dat ik het kan en dat 99 procent van de wereld nooit kan en zal doen. Daarom voel ik mij verplicht om mijn vaardigheden te gebruiken en er ondertussen van te genieten.”

Daarna voegde hij er nog aan toe dat hij pas besefte hoe vettig de kraan was toen hij er al aanhing. “Het leek eerst woestijnzand, maar ik keek naar mijn handen en zag dat het vet was. Mijn handen en voeten gleden uit op alles wat ik aanraakte.” Op het einde van de video zie je Lockwood op straat wegstappen, terwijl hij omhoog kijkt naar waar hij net gehangen heeft. “Ik heb daarna heel de dag geslapen”, zei hij daarna.

Niet eerste stunt

Eerder haalde Lockwood al gelijkaardige stunts uit op andere plaatsen. In april bungelde hij nog aan het dak van het San Siro-voetbalstadion in Milaan. Ook in het Louvre haalde hij al waaghalzerij uit aan het glazen plafond.

.