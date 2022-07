Hier opent Aldi tijdelijke winkel met producten aan superkortingen

Een leegstaande loods aan de brug van den Azijn wordt omgevormd tot een tijdelijke outlet van Aldi. In de aanbieding: verlichting, barbecuegerief, coolbars,... De overstock aan non-foodartikelen die in de loop van de afgelopen coronajaren is blijven liggen. Zo was er tijdens de pandemie een tijdelijk verbod op de verkoop van non-foodproducten in supermarkten, maar ook logistieke moeilijkheden in de hele keten.

“We zijn er wel in geslaagd om onze wekelijkse aanbiedingen op woensdag en zaterdag te presenteren toen het weer kon, maar zitten dus met heel wat niet-verkochte producten”, zegt woordvoerder Jason Sevestre. “Die worden nu aangeboden in de outlet. Elke dag zal die winkel een nieuwe selectie aanbieden tegen een fikse korting. Deze periode van stijgende inflatie is voor Aldi het perfecte moment om dit te doen en zo de koopkracht van de Belgische consument te ondersteunen.”

De outletwinkel in Deurne zal van maandag tot zaterdag geopend zijn tussen 8.30 en 19 uur en sluit de deuren ten vroegste op zaterdag 30 juli of zolang de voorraad strekt. (jas)

De outletstore van Aldi op de Merksemsesteenweg in Deurne opent op zaterdag 2 juli. — © Patrick De Roo

