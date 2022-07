Veurne

Het AZ West in Veurne houdt al langer een vergeefse zoektocht om een nieuwe kinderarts te vinden. In plaats van een vast team van vier pediaters zijn er nu maar twee aan de slag. Het ziekenhuis looft nu 15.000 euro voor wie de gouden tip levert voor een nieuwe kinderarts. “We zetten alles op alles, want de zoektocht is enorm moeilijk”, zegt directeur Lieven Vermeulen.