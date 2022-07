Nederlandse politie zoekt samen met Belgische naar TEFAF-overvallers: “Roepen hulp van burgers in om zaak op te lossen”

De Nederlandse politie werkt samen met de Belgische en Duitse politie in de zoektocht naar de voortvluchtige verdachten van de overval op de TEFAF in Maastricht dinsdag. De politie spreekt van minimaal vier verdachten, die nog steeds spoorloos zijn. Bij de overval werden sieraden buitgemaakt. Niemand raakte gewond.

Vier verdachten pleegden de overval op een juwelier, maar volgens de politie zijn er mogelijk nog meer mensen bij de roof betrokken. Weliswaar pakte de politie vlak na de overval twee Belgen op, maar die bleken niets met de zaak van doen te hebben. Ze werden bij de tunnel van de A2 in Maastricht opgepakt omdat ze zich verdacht zouden hebben gedragen, aldus de politie. Deze twee mannen van 22 en 26 jaar worden echter niet meer als verdachte aangemerkt en zijn woensdagavond vrijgelaten.

De politie heeft inmiddels “een hele hoop” beelden binnengekregen na een oproep daartoe aan bezitters van dashcams en beeldringbellen. “We krijgen al een beter beeld over de vluchtroute van de verdachten”, zei de woordvoerder. Over de verdachten zelf kon hij nog niets zeggen. “Maandag besteedt het programma OpsporingNL op RTL5 om 20.30 uur aandacht aan de overval”, zei hij. “Daarin zijn nieuwe en betere beelden te zien van de verdachten en mogelijke vluchtroute. We roepen daarbij de hulp van burgers in om de zaak op te lossen.”

Volgens de woordvoerder blijft er beeldmateriaal binnenkomen bij de politie. “Mogelijk zitten ook daar beelden bij die maandag op tv vertoond kunnen worden.”