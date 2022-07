Wat bezielt een arts om donorkinderen te verwekken met eigen zaad? “Als God beslissen over leven en dood”

Donderdag ontdekte een dertiger uit Torhout dat het anonieme donorsperma waarmee hij verwerkt is, allicht van de gynaecoloog van zijn moeder kwam. Vrijdag kwam gelijkaardig nieuws van net over de grens: in Noord-Brabant verwerkte een gynaecoloog met eigen zaad drie donorkinderen. Wat bezielt een arts om dat te doen? “Ze willen de patiënt zo goed mogelijk helpen. Maar dan vooral voor zichzelf, omdat ze zichzelf zo ongelooflijk goed vinden.”