Populaire Youtuber Technoblade (23) overleden aan kanker

Het overlijden werd door zijn nabestaanden aangekondigd op zijn YouTube-kanaal. In een video met als titel ‘so long nerds’, leest de vader van de YouTuber een boodschap van zijn zoon voor. “Hallo iedereen, het is Technoblade. Als je deze video te zien krijgt, ben ik overleden”, klinkt het. De laatste boodschap aan zijn fans zou de YouTuber enkele uren voor zijn overlijden geschreven hebben. “Bedankt aan iedereen die doorheen de jaren mijn content gesteund heeft. Had ik nog honderd levens, dan ben ik er zeker: ieder keer opnieuw zou ik kiezen voor een leven als Technoblade, want die periode waren van mijn mooiste jaren.”

De YouTuber werd bekend met video’s die draaien om de populaire sandbox-game Minecraft. In totaal rakelde hij maar liefst 11,2 miljoen abonnees bij elkaar. Een gemiddelde Technoblade-video was steeds goed voor 10+ miljoen views. De afscheidsvideo werd al ruim 20 miljoen keer aangeklikt.

En hoewel Technoblade in zijn niche zeer populair was, bleef de man achter de avatar - een gekroond varkentje met een Minecraft-zwaard - notoir privé. In de afscheidsvideo vertelt hij zijn volgers voor het eerst zijn echte naam - Alex - en haalt hij herinneringen op aan die ene keer dat hij kijkers wijsgemaakt had dat zijn naam Dave is. Daarnaast toonde de YouTuber slechts zelden zijn gezicht.

Het nieuws van zijn diagnose deelde hij in augustus vorig jaar. Hij vertelde toen op een dag last te krijgen van een stramme arm. Aanvankelijk dacht de streamer dat het te maken had met het vele gamen, maar nadat die arm begon te zwellen, werd een tumor ontdekt. Hij onderging chemo en andere behandelingen, maar tevergeefs.

Aan het einde van de afscheidsvideo neemt de vader van Alex (Technoblade) zelf het woord. “Hij was de meest ongelooflijke zoon, je zou geen betere kunnen wenzen”, zei hij. “Ik mis Technoblade.” Ook voor de volgers van zijn zoon had hij een boodschap: “Bedankt aan jullie allemaal, voor alles. Jullie betekenden heel veel voor hem.”

