Altrad investeert 20 miljoen in steigermateriaal om ecologische voetafdruk te verkleinen

Altrad Benelux investeert de volgende twee jaar 20 miljoen euro in 5.000 ton steigermateriaal dat zal worden verhuurd. Die investering zorgt voor een kleinere ecologische voetafdruk. Dat vraagt om wat uitleg. Made In sprak managing director Wessel Fransen en manager van de verhuurafdeling Bart van Rouveroy.

Dat Altrad geen klein regionaal bedrijf is, kan ik al afleiden aan de afkomst van beide managers. Wessel Fransen is afkomstig van het Kempense Merksplas, Bart van Rouveroy is een Limburger met wortels in de Franse adel.

“Maar vooral, Altrad is een Franse multinational die al 31 jaar bestaat, vorig jaar een omzet had van 4 miljard euro en 1.2 miljard aan acquisities deed”, benadrukt Wessel Fransen. “Altrad Benelux in Boortmeerbeek is een onderdeel van het logistieke salescentrum, maar Altrad heeft ook twaalf productiecentra voor onder andere kruiwagens, betonmolens en steigermateriaal.”

Bij Altrad Benelux werken 28 mensen, van arbeiders tot ingenieurs. Ingenieurs? “We doen ook calculaties en werkvoorbereidingen voor onze klanten”, verduidelijkt Wessel Fransen. “We voeren bij Altrad een beyond zero policy. Veiligheid is het allerbelangrijkste. Als er dan toch iets misloopt met een steiger, is dat meestal een menselijke fout.”

Werfmaterialen verhuren

Altrad verkoopt allerhande werfmaterialen voor de bouwsector, maar wil nu meer inzetten op de verhuur van materialen. “In Nederland staan we daar al verder in”, vertelt Bart van Rouveroy. “Nederland is een verhuurland, België een verkoopland. Maar dat verandert.”

“Altrad wil sterker inzetten op het verhuren van steigermateriaal. De volgende twee jaar breiden we ons huurpark uit met 5.000 ton steigermateriaal. Dat komt overeen met 200.000 vierkante meter of een equivalent van dertig voetbalvelden.”

“We zetten daarmee sterk in op duurzaamheid en het beperken van de ecologische impact van de bouwsector”, vertelt Wessel Fransen. “Als we meer steigermateriaal verhuren, moet er minder steigermateriaal worden geproduceerd. We zien dat het steigermateriaal dat we verkopen, vaak maar 20% van de tijd wordt benut. Dan kunnen we zo’n materiaal beter elders inzetten.”

Exponentiële groei

Altrad heeft in Frankrijk al vijftien jaar ervaring met het verhuren van steigermaterialen en ook Altrad Benelux doet dit al bijna tien jaar. “We zien een exponentiële groei in de verhuur”, zegt Bart van Rouveroy. “De industrie kiest meer en meer voor de verhuur. We weten dat in 2024-2025 veel nieuwe projecten starten in de industrie. Daarvoor willen wij klaar zijn.”

Dat de verhuur van steigermateriaal aan belang wint, heeft ook te maken met de stijgende grondstofprijzen. “Ook de overheid ziet dat en organiseert werkgroepen om bedrijven meer te laten investeren in het roteren van materialen. Ook het circulair bouwen wint aan belang.”

Als de focus meer op de verhuur van steigermateriaal ligt, neemt wel het transport van en naar het bedrijf in Boortmeerbeek toe. “Dat klopt”, beseft Wessel Fransen. “We verviervoudigen ons huurpark. Daarom openen we een nieuw depot in Nederland en bekijken we of we ook elders in België nog een filiaal willen. Ook hier breiden we uit.”

Duurzame dienstverlening

Investeren in duurzaamheid, zowel voor de bouwsector als voor de industriële dienstverlening, wordt steeds belangrijker. Zal Altrad in de toekomst ook kruiwagens en betonmolens verhuren? “Zeg nooit nooit”, reageert Wessel Fransen. “Eerst willen we de organisatie van dit project helemaal onder controle hebben. Mogelijk beslissen we later om ook onder andere schoven en nadarhekken te verhuren. Daarvoor wachten we de vraag van de markt af.”

20 miljoen is een stevige investering. “Altrad is financieel heel gezond”, verklaart Wessel Fransen. “Anders zou dit niet mogelijk zijn. We willen ook groeien. Binnen vijf jaar willen we de absolute nummer één qua verhuur van steigermaterialen in de Benelux zijn. We zijn op zoek naar meer personeel, maar zo dicht bij Brussel is dat moeilijk te vinden. Alle tips zijn dus welkom!”